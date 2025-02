Iltempo.it - "Ma che succede": il ritmo delle esibizioni manda in tilt i social. I commenti

Leggi su Iltempo.it

Carlo Conti lo aveva promesso: le serate non sarebbero finite tardi come ai tempi dei Festival di Amadeus. E infatti proprio ilè finito al centro di tantissimi interventi su X, dove gli utenti si sono scatenati concarichi di ironia. "Come mi immagino il backstage di Sanremo vista la velocità con cui stanno uscendo i cantanti", ha scritto qualcuno, allegando il breve video di una folla che corre sulle scale mobili. "Ma che, stiamo correndo troppo", ha digitato qualcun altro a corredo di una foto che immortala una processione con i portantini della statua in corsa. E ancora: "La regia per stare dietro ai tempi incredibilmente rapidi di Carlo Conti", hanato in calce a uno scatto di un uomo con il sudore sulla fronte. Tirato in ballo anche Amadeus, che invece ha scritto pagine della storia sanremese battendo ogni record e finendo le puntate a notte inoltrata.