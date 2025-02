Liberoquotidiano.it - "Ma che fine ha fatto Anna Kalinskaya?". Disastro completo: l'intervista a Vogue diventa un caso

Leggi su Liberoquotidiano.it

Cheha? La tennista, ex-fidanzata di Jannik Sinner, si è raccontata su, dove ha parlato di se stessa a 360 grandi. Il suo inizio di stagione sul campo, però, è stato un. Si è ritirata ad Adelaide, stesso dicasi per Singapore e il destino non è cambiato nemmeno agli Australian Open, lì dove il suo “ex” ha bissato il trionfo dell'anno scorso. Al WTA di Doha ha giocato, ma è uscita quasi subito, ai trentaduesimi contro la numero 98 del ranking, Cristina Bucsa. La russa aveva vinto al tie-break il primo set, poi è crollata: 7-5, 6-4 per la spagnola. Una sconfitta che brucia. La scalata alla Top 10 persi fa dura. L'attuale numero 18 ha talento da vendere, ma problemi fisici e mentali costanti. Decisamente più rilassata, invece, la sua immagine attraverso, dove spiega il suo amore per il tennis: “Sono semplicemente molto appassionata.