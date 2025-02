Rompipallone.it - Lutto nel mondo del calcio: lo piangono Zeman e la Serie A

Ultimo aggiornamento 11 Febbraio 2025 10:32 di AlessiaNella mattina di ieri, dieci febbraio, ci ha lasciati un ex difensore del nostro campionato. Per lui due anni nella massimaconal timone.Tutti ricordiamo ancora le gesta del Foggia di Zdenek. Un gioco spettacolare che, a suo modo, ha un po’ rivoluzionato il gioco del, portando parecchie novità. Non è per caso che in quei anni, in Italia, si usava parlare di “landia”.Oggi però, purtroppo, ricordiamo quella grande squadra per un motivo molto diverso. Nella mattinata di ieri, infatti, è venuto a mancare un ex difensore dei rossoneri, protagonista appunto tra gli anni ’92 e ’94 inA.per laA e per: deceduto Giuseppe FornaciariL’ex difensore del Foggia di, Giuseppe Fornaciari, ci ha lasciati nella mattinata del dieci febbraio.