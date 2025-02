Tvplay.it - Lutto nel calcio italiano, il cordoglio di una Big di Serie A

nel. Ci ha lasciato una persona che ha lavorato con alcuni dei club più prestigiosi del nostro campionatoIlpiange la scomparsa, a 77 anni, di un ex calciatore che ha militato in tutte le categorie dei campionati professionistici italiani in quasi venti di carriera tra il 1967 e il 1984 per poi diventare un apprezzato allenatore in alcuni dei club più noti diA e non solo.nel, ildi una Big diA – Tvplay.itE’morto a Brescia, dopo una lunga malattia, Giorgio Pellizzaro, ex portiere di Mantova, Sampdoria, Catanzaro, Foggia, Forlì e Brescia, squadre con cui ha militato dallaA allaC. L’esperienza più lunga è stata quella con il Catanzaro, compagine di cui Pellizzaro ha difeso i pali dal 1973 al 1978, contribuendo alle due promozioni inA del club calabrese nelle stagioni 1975-76 e 1977-78.