Ilrestodelcarlino.it - Lupi avvistati nelle campagne

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si intensificano gli avvistamenti diche dalla collina scendono sulla costa a caccia di cibo. Ieri mattina si sono avuti due casi fra Grottammare e San Benedetto. Il primo è avvenutoin località Bore Tesino, non distante dagli insediamenti produttivi dislocati in quella zona. Un grosso lupo dal manto scuro è stato fotografato mentre si aggirava a ridosso di un uliveto e poi in mezzo a un campo seminato a graminacee. Nel primo pomeriggio un secondo avvistamento, in questo caso in via Volterra, nella zona industriale ai confini con il territorio di Monteprandone. Un lupo ha attraversato la strada a un automobilista ed ha proseguito verso est, zona Agraria, inoltrandosi in un campo coltivato a cavolfiori. In Italia si è registrato un forte aumento della popolazione di, stimata dall’Ispra sui 3.