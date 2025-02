Luongo Carabinieri | operazione a Palermo rischiosa e difficile

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 11 feb. (askanews) – Il comandante generale dell’Arma dei, Gen. C.A. Salvatore, si congratula di cuore e con grande, personale, soddisfazione, per l’che, oggi, ha smantellato diversi mandamenti mafiosi die provincia. “Ho seguito in prima persona, dalla Sala Operativa del Comando Generale, l’che ha permesso l’esecuzione di 183 provvedimenti restrittivi a. Mi sono tenuto in continuo e diretto contatto con il Comandante provinciale di, seguendo in prima persona una, eseguita in modo brillante e impeccabile”. Così il generale deiSalvatore, comandante generale dell’Arma dei, al termine delle operazioni, condotte da 1.200delle diverse articolazioni dell’Arma, che – insieme ai già noti provvedimenti restrittivi – hanno portato all’esecuzione di 200 perquisizioni.