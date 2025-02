Laverita.info - L’unico Var trasparente è quello a chiamata

Leggi su Laverita.info

In una sola giornata i contorsionismi della moviola hanno condotto a decisioni molto discutibili per Milan, Torino e Como. Gli arbitri (che sono un po’ come i giudici) devono cedere una quota di potere e dare alle panchine la chance di invocare il replay.