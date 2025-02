Lanazione.it - L'Umbria capitale dell'amore: Terni si prepara a festeggiare San Valentino. Il programma

, 11 febbraio 2025 - Volano cuori e rose rosse sopra l', terra dei Baci Perugina e sedea fabbrica più dolce del mondo. Ma in questi giorni èa fare la parte del leone. Con l'arrivo, tra gli altri, di oltre 150 camperisti da tutta Italia, che l'hanno scelta per celebrare san, la città'acciaio sial romantico e intenso calendario dei festeggiamenti dedicati agli innamorati. Tra appuntamenti che coniugano sacro e profano la nostra regione si candida anche quest'anno ae coppie in love. Intanto, da domani al 16, per lo svolgimento di "Cioccolentino", l'amministrazione ha varato una serie di modifiche al traffico. Tra le novità, l’area di sosta in via Proietti Divi in quei giorni sarà off limits appunto per il raduno dei camper. Ma perché l'è così legata all'? Prima di tutto perché San, vescovo e martire del II secolo, nacque proprio a, ma anche per le innumerevoli iniziative e tradizioni che la rendono una meta ideale per chi vuole vivere la magia di questa data.