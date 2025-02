L’ultimatum di Netanyahu e Trump a Hamas | Gli ostaggi liberi entro sabato o ricomincia la guerra

Leggi su Open.online

libera glialle 12 o il cessate il fuoco a Gaza s’interromperà e l’esercito israeliano «tornerà a combattere intensamente fino a chenon sarà definitivamente sconfitto». Èlanciato dal premier israeliano Benjaminall’indomani dell’annuncio da parte del gruppo terroristico palestinese di voler rinviare il prossimo rilascio di, fissato per, a causa di non meglio specificate violazioni dell’intesa da parte di Israele. Parlando dopo la fine di una riunione fiume del gabinetto di sicurezza,ha aggiunto di aver anche dato a disposizione all’Idf di schierarsi «de intorno alla Striscia di Gaza», pronto ad ogni scenario.pare così accodarsi al presidente Usa Donald, che la scorsa notte aveva lanciato il suo ultimatum a: «Per quanto mi riguarda, se tutti gliliberati non vengono liberatile 12 di, io direi di cancellarlo (l’accordo di tregua, ndr) e di scatenare l’inferno».