Ilfattoquotidiano.it - Luigina Brustolin muore dopo 33 anni di coma. Nel 1992 l’incidente stradale in cui morì anche la figlia di 18 mesi

, 60, è mortaoltre 33di, a seguito di un grave incidenteavvenuto il 23 maggiolungo la strada Feltrina, a Pederobba, in provincia di Treviso. In auto con lei c’era laSara, 18: la piccola, mentre la madre subì un grave trauma cranico che la portò in, dal quale non si è mai più risvegliata. Il dramma della donna iniziò quella mattina di sabato, quando, a 27, stava tornando a casa con la sua bambina.fu portata in elicottero all’ospedale di Treviso. Nonostante gli interventi, la sua condizione non migliorò mai e rimase inper oltre tre decenni. Sara,35 giorni di agonia,il 29 giugno.Quella tragedia ha sconvolto due comunità: quella di Colbertaldo, doveera nata e cresciuta, e quella di Pederobba, dove viveva, nella località di Covolo, con il marito Franco Reghin e la piccola Sara.