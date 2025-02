Firenzetoday.it - Luigi Dallapiccola, Ravel e Haydan: l'ORT celebra il Novecento e il classicismo

Leggi su Firenzetoday.it

Mezzo secolo fa, proprio in questi giorni (il 19 febbraio), moriva nella sua abitazione di via Romana il compositore, il primo in Italia a scrivere musica dodecafonica. Istriano di nascita, Firenze fu casa sua a partire dal 1922, quando vi si trasferì per studiare al.