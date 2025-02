Ilfoglio.it - L'Ue prepara la risposta ai dazi di Trump. Mozione di sfiducia a Nordio

Leggi su Ilfoglio.it

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Sam Altman, baluardo della resistenza alismo-muskismo, da ripescare qualche ora fa per la suaall'offerta di acquisto di Open AI L'Ue, intanto, anche per l'intelligenza artificiale, si dedica alle sue passioni, finanziare un po' all'ingrosso e regolare tutto troppo nel dettaglio E gli altri vanno da soli Le tre "cose" principali Fatto #1 L'Uelaaiamericani. C'è bisogno di più politica oltre che di moda commerciali Fatto #2 Giorgia Meloni è ancora in grado di scegliere tra ilismo degli europei sfasciatutto (gente che ha la felpa con la foto di Putin) e una forma abbastanza inedita di moderazione applicata al sovranismo, di linea peculiarmente italiana che prenda un po' di tutto, un po' liberale, un po' conservatrice, un po' ancheiana, un po' socialdemocratica.