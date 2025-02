Linkiesta.it - L’Ue non deve sottovalutare le promesse ardite di Trump sulla Groenlandia

Leggi su Linkiesta.it

Un incontro tra i leader degli Stati membri dell’Unione europea, svoltosi lunedì a Bruxelles, ha evidenziato un atteggiamento di unanime contrarietà nei confronti delle pretese territoriali avanzate dagli Stati Uniti nei confronti della, territorio autonomo sotto il controllo della Danimarca. Il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, come ricordato da Politico, ha evidenziato come «preservare l’integrità territoriale del Regno di Danimarca, la sua sovranità e l’inviolabilità dei suoi confini è essenziale per tutti gli Stati membri» mentre il Segretario Generale della Nato Mark Rutte, che ha preso parte alla riunione, ha proposto che l’Alleanza Atlantica metta in sicurezza il territorio, possibilmente stazionandoci delle truppe. Il presidente americano Donaldha dichiarato che il controllo americano dellaè «una necessità assoluta» per la sicurezza internazionale ma tanto il Primo Ministro danese Mette Frederiksen quanto l’omologo groenlandese Mute Egede hanno chiarito come l’isola non sia in vendita.