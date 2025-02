Metropolitanmagazine.it - Ludovica Sauer, chi è la moglie di Alessandro Cattelan: ”Con lei ho tirato fuori il coraggio, era troppo bella per lasciarsela scappare”

Modella svizzera classe 1981,è ladi. Dal loro amore sono nate due figlie, le piccole Nina e Olivia. Coppia molto riservata e lontana dal gossip,si sono conosciuti nel 2008 e sono convolati a nozze nel 2014., chi è ladiFoto da IlSussidiario.NetMolto riservata sulla sua vita personale,è una modella ed ha lavorato in molti eventi dedicati allo sport. Nata in Svizzera nel 1981 da padre tedesco e madre brasiliana, già a 16 anni fa il suo ingresso nel mondo della moda. Il suo volto è legato a diversi eventi sportivi, fra cui la Formula Uno, calcio, ciclismo ( Miss Estathè al Giro D’Italia). La coppia è molto riservata, anche se sui socialè abbastanza seguita e, di tanto in tanto, condivide delle immagini legate al suo quotidiano con protagonisti il marito e le loro bellissime bambine.