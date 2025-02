Lanazione.it - Lucio Corsi debutta a Sanremo e nonna Milena chiude il ristorante: ‘Non voglio perdermelo”

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 11 febbraio 2025 – "Sono felicissima: mio nipote realizza un sogno e migodere il suo sogno con grande tranquillità. Ho deciso di mettermi in ferie per un po' di giorni. Non perderò un minuto del Festival di". Topo Gigio sul palco dell’Ariston. Follia? No, è la scelta di(nella foto), che in questi giorni ha. CosìMarchetti,di, spiega la decisione dire "causa" il suoMacchiascandona a Castiglione della Pescaia, dove spesso si può incontrare il cantautore maremmano, proprio per seguire la kermesse didove il nipote si esibisce con la canzone "Volevo essere un duro". "Saremo tutti davanti alla tivù a tifare per", assicura la, che nel suo storicoprepara pappardelle al cinghiale, rigatoni alla burianese, cinghiale alla cacciatora, faraona al tegame e un piatto da non perdere: i tortelli con ricotta e spinaci.