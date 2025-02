Lanazione.it - Lucchese, ecco i nuovi proprietari: Bui e Sampietro rilevano il 100% della Sanbabila

Lucca, 10 febbraio 2025 – Sono Alessandro Bui e Stefano. I due commercialisti, esperti nel settore tributario, hanno rilevato ilsocietà che ha acquistato un mese fa la1905 dalle mani di Bulgarella. La notizia è stata data dal presidente dil’avvocato Giuseppe Longo, che ha confermato le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. Bui, nato nel 1967 enato nel 1971, hanno uno studio legale e tributario a Roma il SLT Associati Srl, con sede in via di Donna Olimpia, ed entrambi si sono laureati in Economia a “La Sapienza”.quindi svelati i, che già nelle prossime ore prenderanno possessosocietà, anche se ad ora in Camera di Commercio, non è stata fatta ancora nessuna voltura e risultano sempre Bulgarella presidente, Lo Faso amministratore delegato e Russo consigliere.