Lucca | polizia sequestra 32 chili di alimenti destinati agli asili nido di Montignoso Massarosa e Prato

Non c'era la temperatura giusta per trasportare queglidella Toscana. Così sono statiti dalladi Stato circa 32diade trasportati su un furgone da Monterotondo (Roma). Il cibo era per le mense deglidi(Massa Carrara),) e)L'articolo32didiproviene da Firenze Post.