Ilgiorno.it - Luca si accascia e muore a scuola durante l’ora di ginnastica. Terzo lutto in tre mesi tra studenti cremonesi

Cremona – Andare ae non tornare più a casa. È il tragico destino al quale è andato incontro ieri mattina intorno alle 11Barba, 14 anni,tosi a terrauna lezione di educazione fisica, nell’istituto Janello Torriani di Cremona. Il ragazzo frequentava il primo anno del corso di informatica e ieri mattina stava seguendodi motoria. La classe era impegnata in una corsa a staffetta eattendeva il suo turno quando, improvvisamente, è sbiancato e si èto come un sacco vuoto. Sono stati chiamati immediatamente i soccorsi e un docente è andato a prendere il defibrillatore a disposizione nella. Mentre stavano arrivando ambulanza e auto medica, disperatamente i professori hanno cercato di aiutare il giovanissimo studente, che però non ha mai risposto alle sollecitazioni né quelle portate dal docente né quelle successive dei soccorritori.