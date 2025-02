Oasport.it - Lorenzo Sonego sorride nella notte di Marsiglia: battuto van de Zandschulp all’esordio

Leggi su Oasport.it

Mancano 17 minuti alla mezzaquandoporta a casa il match di primo turno dell’ATP 250 dicontro l’olandese Botic van de. 6-1 3-6 6-3 per il torinese, che riesce a chiudere un match ad alto rischio di complicazioni; per lui ci sarà ora uno tra Luca van Assche e Benjamin Bonzi nel derby francese.Primo quarto d’ora di match tutto a favore di, che si mostra in forma sostanzialmente buona, ma soprattutto approfitta di un immenso numero di errori di van de. Arriva un break, poi un altro senza quasi che il torinese nulla debba fare se non mettere la palla in campo. Un paio di lampi dell’olandese lo portano sullo 0-30 nel quinto game, ma è ben poco, perché l’italiano è sempre solido, concede poco e chiude senza troppi problemi sul 6-1.La ripartenza di van deè però buona: il dritto centra di più il campo, le risposte sono interessanti,sbaglia di più e arriva subito il servizio strappato a 15.