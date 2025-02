Ilgiorno.it - Lorenzo Rovagnati: venerdì 14 i funerali a San Martino. Biassono si ferma per tre giorni

Leggi su Ilgiorno.it

, 11 febbraio 2025 – L’autopsia è finita, la data deifissata:alle 14 in San, l’ultimo saluto anella sua. Mentre l’indagine prosegue per capire cosa sia successo all’elicottero dell’imprenditore schiantatosi a terra a 500 metri dal decollo nel Parmense il 5 febbraio, la famiglia, l’azienda, la comunità stanno per vivere un altro momento difficile, il distacco definitivo. Il lato più intimo della tragedia per tutti. Per la moglie Federica, per i due figli e il terzo in arrivo, per mamma Claudia e per il fratello Ferruccio. Per i 1.200 dipendenti. Lutto condiviso Il paese si fermerà per rendere omaggio all’uomo d’impresa, all’amico, al benefattore che tanto amava il piccolo centro brianzolo dove è nato l’impero. Il sindaco Luciano Casiraghi ha proclamato il lutto cittadino per treestendendolo alle esequie.