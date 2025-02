Tvzap.it - Lorenzo Rovagnati, sull’elicottero non c’era la scatola nera: si cercano risposte dalle autopsie

Social.nonla: si. Sono stati eseguiti e conclusi ieri gli esami autoptici sui corpi dell’imprenditore e dei due piloti morti nello schianto in elicottero lo scorso 5 febbraio, in provincia di Parma. Lepotrebbero rivelare dettagli importanti circa le cause, per il momento ancora oscure, del drammatico incidente. (.)Leggi anche:, è mistero sulle cause dell’incidente: parola al super espertoLeggi anche: Dramma in Italia, addio alla star della radio: colleghi sconvoltiIncidente in elicottero, indaga la Procura di ParmaSono ancora aperti gli interrogativi sul terribile incidente in elicottero avvenuto la scorsa settimana a Noceto, in provincia di Parma, nel quale hanno perso la vita l’imprenditore(di 42 anni) e i due piloti, Flavio Massa (59 anni) e Leonardo Italiani (30 anni).