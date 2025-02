Juventusnews24.com - Lookman Juventus, la rivelazione: «Contatti con l’entourage dell’attaccante». L’Atalanta spara alto: serve quella cifra per chiudere

di RedazioneNews24di mercato sull’attaccante delche piacerebbe ai bianconeri: qual è la situazioneSul proprio canale YouTube, Fabiana Della Valle ha così parlato dell’interesse del calciomercatoper Ademoladel– «Un altro centravanti che piace alla Juve, e per cui ci sono staticon, èdel. Si parlava di un suo addio già nell’ultima estate, quando poi si è mosso Koopmeiners non se ne è fatto nulla, ma i suoi agenti si stanno muovendo per cercare delle buone offerte. Ovviamente sappiamo cheè sempre bottega cara, quindi ci vorranno almeno 50 milioni. Non verrà certamente regalato».Leggi sunews24.com