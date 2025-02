Fanpage.it - L’omicidio di Nataly Quintanilla era premeditato? Pablo Gonzalez ha agito in modo lucido, anche nel depistaggio

Leggi su Fanpage.it

avrebbe posto in essere una serie di azioni, dal giorno in cui della donna si perdono le tracce, più compatibili con l’di una persona lucida che potrebbe averil delitto, che con quello di un uomo che trovandosi in una situazione inaspettata si è mosso in preda al panico.