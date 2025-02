Ilrestodelcarlino.it - "L’oliva ascolana va tutelata"

I presidenti del Consorzio Tutela Oliva Teneradel Piceno Dop, Primo Valenti, di Copagri Marche Gianluigi Silvestri, e i delegati della Cia Matteo Carboni, di Coldiretti Giuliano Nasini e di Confagricoltura Tommaso Ciriaci, hanno emesso un comunicato congiunto nel quale lamentano il mancato controllo delle etichette sulle confezioni di olive presenti in commercio. "Venti anni fa, nel 2005, – si legge nel comunicato – veniva pubblicato nella Gazzetta Europea il Decreto che riconosceva la Dop Olivadel Piceno, siaverde in salamoia che quella farcita di carne. Rivolgiamo oggi un forte appello al Ministero dell’Agricoltura affinché sia dato seguito all’importante lavoro avviato dai Carabinieri Forestali nel giugno dello scorso anno relativo al corretto uso dei nomi nelle etichette delle olive presenti in commercio.