Lodi, fanno il saluto fascista durante la commemorazione per Ramelli: tre assolti per insufficienza di prove

– Tre uomini sono statidal Tribunale diperdidopo essere stati processati per aver partecipato a un corteo di estrema destra a Sant'Angelogiano l'8 luglio 2023. La manifestazione, che aveva visto la presenza di una trentina di persone, si era conclusa nel piazzale intitolato a Sergio, esponente del Fronte della Gioventù ucciso a Milano nel 1975. I tre indagatiil corteo, alcuni partecipanti erano stati ripresi dalla Digos mentre eseguivano ilromano in risposta alla chiamata “Camerata”. La Procura aveva chiesto un anno di reclusione per i tre imputati – un 67enne pavese, un 57enne bresciano e un 46enne residente a Sant'Angelogiano – sostenendo che il gesto potesse configurare un’apologia del fascismo. Perché sono statiTuttavia, il tribunale di primo grado ha ritenuto che mancasse l’idoneità a promuovere la rinascita del fascismo, considerando la scarsa partecipazione al corteo e l’assenza di pubblico.