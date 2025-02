Thesocialpost.it - Lo SPID su Whatsapp: una novità che risolve tanti problemi. Come funziona l’assistenza dedicata

Leggi su Thesocialpost.it

L’Identità digitale, che ormai utilizziamo per tutto e che ci permette di accedere ai servizi online offerti dalla pubblica amministrazione e non solo, è diventata indispensabile. Da quando è stata introdotta, però, tante volte ha presentato qualche problema, e più di qualcuno, soprattutto i più anziani, spesso fanno fatica a districarsi. Per questo alcune aziende hanno iniziato a introdurre una importanteche permette di ricevere assistenzasugli usidirettamente su. Un modo per essere più vicino agli utenti, fornendo assistenza in modo immediato. Ma? E quali sono i portali che offrono questo tipo di servizio?Leggi anche: Bonus Tiroide, cosa è, a chi spetta erichiederlo (fino a 550 Euro al mese)Alcune aziende offrono assistenza tramiteper la gestione dello