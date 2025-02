Lo slot richiede che i rossi rimbalzino dallo spettacolo horror di Plymouth

Leggi su Justcalcio.com

Arneha respinto la teoria secondo cui Liverpool potrebbe beneficiare della sconfitta della Coppa d'Inghilterra di domenica aArgyle e ha chiesto alla sua squadra di mostrare una "parte diversa di noi" quando affrontano i rivali del Merseyside Everton domani sera.Il Liverpool ha messo in campo una squadra indebolita a Home Park nel fine settimana e si è sbalordito mentre i lottatori del campionato hanno vinto 1-0 per porre fine alle speranze dei Reds di un quadruplo.Alcuni esperti hanno suggerito di essere fuori una competizione potrebbero rafforzare le possibilità di successo di Liverpool in Premier League, Champions League e EFL Cup – incontrano Newcastle in finale a Wembley il mese pmo – manon era alla ricerca di positivi per quello che era una battuta d'arresto imbarazzante.