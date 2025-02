Ilgiorno.it - “Lo sguardo nascosto” della danza: una mostra in punta di piedi alla Scala di Milano

Leggi su Ilgiorno.it

– Fotografia esono da sempre arti gemelle. Lacelebra questo connubio d’amore con unadedicata ai suoi artisti del ballo, “Lo” di Gérard Uféras, parigino classe 1954, allestita fino al 12 settembre al Museo Teatrale e nel Ridotto dei Palchi. Le immagini, raccolte in un volume edito dal Saggiatore e dstessa, con apporti di Paola Calvetti e Valeria Crippa, alimentano l’esposizione, nel percorso a cura di Margherita Palli, disegnando un racconto inedito, nutrito dal senso dell’attesa, dcomplicità celata in un pas de deux, drelazione con un maestro o un coreografo. © Gerard Uferas “Ladietro al sipario” è il sottotitolo scelto dal fotografo-investigatore, collaboratore creativo del quotidiano per giovani “Libération” dal 1984, che la presenta così: “Dietro le quinte sei in uno spazio unico; non è realtà, ma non è nemmeno finzione.