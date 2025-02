Calciomercato.it - Lo sfogo di Alvino: “Inter-Fiorentina è la morte civile del calcio italiano. De Laurentiis si farà sentire” | ESCLUSIVO

Il Napoli lotta punto a punto con l’di Simone Inzaghi, ma a San Siro le decisioni arbitrali falsano l’incontro: lodel giornalista Carlocontro VAR, arbitri e sistemaLa giornata 24 del campionato di Serie A forse sarà meglio debellarla. O forse no, perché da qui qualcosa dovrà cambiare. In questo turno di campionato sono accadute cose particolari. Dalla falla del protocollo VAR in Empoli-Milan che costa un’ingiusta espulsione a Tomori alle vedute differenti di VAR e AVAR in Como-Juventus nell’episodio del tocco di mano di Gatti. Fino ad arrivare a, quando viene assegnato und’angolo inesistente e da cui scaturisce il primo gol nerazzurro.Polemiche post: lodi(LaPresse)Nel corso della gara di Milano, Carloha pubblicato un post polemico su X.