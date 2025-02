Tvzap.it - “Lo devi urlare, è una vergogna”. Grande Fratello, la regia prova a censurare ma è troppo tardi: Iago fa scoppiare la bomba (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”, scoppia unaalla fine della puntata del reality show andato in onda ieri sera, 10 febbraio 2025, su Canale 5. Nella notte,Garcia si è confrontato con alcuni dei coinquilini smascherando un presunto meccanismo di manipolazione dellavolto a tutelare alcuni dei concorrenti. Il gieffino ha rimarcato come gli eventi e le interazioni all’interno della Casa vengano messi a schermo in modo parziale finendo per dare una narrazione fuorviante ai telespettatori. L’attore ha anche fatto il nome di un concorrente in particolare che godrebbe di questa protezione, mentre nella Casa continuerebbe a tenere comportamenti molto discutibili. (.)Leggi anche: “”, pessima notizia per Signorini: Pier Silvio non è contentoLeggi anche: “”, errore sul primo finalista: Signorini indispettito“”, Lorenzo è uno dei finalisti: reazioni contrastantiIeri, lunedì 10 febbraio è andata in onda una nuova diretta del “”.