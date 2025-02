Fanpage.it - Lo denunciò per molestie, ma fu assolto perché lei non reagì in 20 secondi: “Felice per la riapertura del processo”

Nel 2018 Barbara D'Astolto, allora hostess, denuncia il sindacalista Raffaele Meola persessuali. In due gradi di giudizio l'uomo viene, secondo i giudici, 20per reagire, da parte della vittima, sono troppi. La Corte di Cassazione ha deciso per un nuovo processo. "L'ho fatto per me, per tutte le donne italiane e per le mie figlie", dice D'Astolto a Fanpage.it.