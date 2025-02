Oasport.it - LIVE Sonego-Van de Zandschulp 6-1 3-6 5-2, ATP Marsiglia 2025 in DIRETTA: l’olandese serve per restare nel match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Perfetta la volèe di rovescio in allungo del piemontese.15-0 E’ lunga la risposta di dritto del.3-5 Game Van de. ACE del neerlandese, ma oraper il.40-15 Altra ottima prima del.30-15 Scappa via la risposta di rovescio dell’azzurro.15-15 Prima vincente di Van de.0-15 Splendida risposta vincente con il dritto incrociato di Lorenzo.5-2 Game. Decolla il rovescio lungolinea del, che dopo il cambio di campo servirà pernel.40-15 ACE dell’azzurro!30-15 Di poco lunga la risposta di dritto del neerlandese.15-15 Gran passante di dritto di Van de.15-0 Non passa il dritto difensivo del.2-4 Game Van de. A metà rete la risposta di dritto di, che torna ora alla battuta.