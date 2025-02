Oasport.it - LIVE Sci alpino, Combinata femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: USA con Johnson e Shiffrin, azzurre per stupire

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZAProgramma, orari e tv della giornataBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladellaper quanto riguarda i Campionatidi Saalbach-Hinterglemm (Austria). Siamo di fronte ad una gara che fa il suo esordio nella manifestazione iridata e che vedrà una manche di discesa e una di slalom corse da due atlete differenti.Laa squadrescatterà con la manche di discesa alle ore 10.00, mentre la run di slalom, con l’inversione della classifica, è prevista alle ore 13.15. Nel complesso le coppie al via saranno ben 26 per 11 Paesi. Saranno 3 le squadrepresenti: Laura Pirovano/Giorgia Collomb (Italia 1), Elena Curtoni/Martina Peterlini (Italia 2), e Nicol Delago/Marta Rossetti (Italia 3).