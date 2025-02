Oasport.it - LIVE Sci alpino, Combinata femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: si parte alle 10.00 con la discesa

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DINZA9.51 La coppia che otterrà il miglior tempo in, partirà per ultima in slalom. Vorremmo dire che c’è l’inversione delle 30, ma le coppie in gara sono appena 26.9.50 Sulla carta le tre coppie da battere saranno Suter-Rast, Johnson-Shiffrin e Puchner-Liensberger.9.48 Tante le stelle presenti, d’altronde è una prova generale in vista delle Olimpiadi. Ci sono Lara Gut-Behrami, Kajsa Vickhoff Lie, Cornelia Huetter, Wendy Holdener, Katharina Liensberger, Corinne Suter, Camille Rast, Mikaela Shiffrin, Lauren Macuga, Lindsey Vonn.9.47 Tre le coppie azzurre: Elena Curtoni/Martina Peterlini, Nicol Delago/Marta Rossetti, Laura Pirovano/Emilie Collomb.9.46 L’Italia, non ci giriamo attorno, ha snobbato questa competizione, almeno in campo(domani schiereremo invece Paris e Vinatzer in coppia).