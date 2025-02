Oasport.it - LIVE Sci alpino, Combinata femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: iniziata la manche di slalom

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.20 St-Germain si porta al comando con 1.58 su Breche. La gara non è ancora entrata nel vivo. Per usare un eufemismo.E’ il turno dell’andorrana Carla Mijares Ruf. Anche qui ci aspettiamo unllo bassissimo.13.18 Breche si pianta e riparte da ferma. Gara compromessa. Ciò nonostante chiude con un vantaggio di 7?52 su Alic. Questo vi fa capire come ha sciato la bosniaca.Adesso la campionessa del mondo canadese Laurence St-Germain (-0.50).13.16 Non parte la francese Caitlin McFarlane. Ora la francese Clarisse Breche (-0.51).13.16 Andatura quasi turistica per Esma Alic. Non un bello spot pubblicitario per lo sci.2’54?64 il tempo complessivo della Bosnia.13.15 Partita la bosniaca Alic.13.11 La prima a partire sarà la bosniaca Esma Alic. Appena 26 le coppie in gara.