LIVE Sci alpino Combinata femminile Mondiali 2025 in DIRETTA | Germania Austria e USA in pole per l’oro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA10.36 Venier sesta a 63 centesimi. Adesso USA 2 con Lauren Macuga e Paula Moltzan. Sono una vera mina vagante.10.35 Adesso3 con Stephanie Venier e Katharina Truppe.10.34 Recupera tanto Johnson ed è terza a soli 28 centesimi. Per lei va benissimo così: Shiffrin potrebbe regalarle il secondo oro.10.32 Al primo intermedio la campionessa del mondo di discesa è dietro di 12 centesimi, al secondo addirittura di 55.10.31 Corinne Suter quinta a 81 centesimi. Rast potrebbe recuperarli su Duerr, ma non sarà semplice. Più difficile invece recuperarne 76 su Liensberger.Adesso le favorite n.1: le americane Breezy Johnson e Mikaela Shiffrin.10.29 Occhio a Suter, è in vantaggio di 0.11 al primo intermedio e dietro di appena 0.