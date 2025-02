Oasport.it - LIVE Sci alpino, Combinata femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: buona manche per Peterlini

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.37 Chevrier al comando con 0.54 sue 0.55 su Meillard.13.36 Scivola Holtmann, ma aveva 3 decimi di ritardo all’ultimo intermedio. Adesso l’americana Katie Hensien (-0.37). Mancano 15 atlete al termine.13.34 Chevrier si porta nettamente al comando con 54 centesimi su. Miglior tempo diper la transalpina. E’ il momento della norvegese Mina Fuerst Holtmann (-0.06). Gara che proprio fatica a decollare. Non un format entusiasmante. Forse ci divertiremo solo per le ultime 10.13.31 Gallhuber sbaglia e riparte da ferma. Chiude settima a 4.26. E’ il turno della francese Marion Chevrier (-0.01).13.29si toglie la soddisfazione di mettersi alle spalle Meillard di 1 centesimo. Non era affatto scontato. Mancano ancora 18 atlete.