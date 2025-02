Oasport.it - LIVE Sci alpino, Combinata femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Aicher fa sognare la Germania

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA10.12 Nicol Delago rischia di cadere sul salto che aveva tradito Sofia Goggia in prova. Chiude terza a 83 centesimi. Adesso Italia 1 con Laura Pirovano ed Emilie Collomb.10.10 Delago al primo intermedio accusa 0.06, al secondo già 0.37. E’ tanto.10.09si porta al comando con 38 centesimi su Weidle-Winkelmann. Non saranno in tante a starle davanti. E attenzione perché poi in slalom ci sarà Lena Duerr.Adesso le ultime due coppie italiane. C’è Italia 3 con Nicol Delago, coadiuvata in slalom da Marta Rossetti.10.08subito avanti di 0.17 al primo intermedio e 0.59 al secondo.10.07 Adesso1, vera mina vagante di questa gara. Tocca ad Emma.10.07 Elena Curtoni seconda a 1.77. Distacco pesantissimo, purtroppo non è una sorpresa.