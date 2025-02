Oasport.it - LIVE Paolini-Garcia, WTA Doha 2025 in DIRETTA: si comincia con la toscana al servizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ERRANI/-EIKERI/NICULESCU (3° MATCH DALLE 12.00)30-40 Decolla il rovescio difensivo dell’azzurra.15-40 Due palle del controbreak. Attacco senza peso di, che si offre al passante di rovescio dell’avversaria.15-30 Splendida accelerazione con il dritto inside out di Jasmine.15-15in kick ingiocabile della francese.0-15 Jasmine muove l’avversaria a piacimento e chiude con il dritto a campo sguarnito.1-0 Break. Con un dritto incrociato vincente perentorio la francese piazza il break immediato.40-AD Palla break. Scappa via il rovescio di.40-40 Non passa il rovescio in uscita daldella.40-30vincente di Jasmine.30-30 Ottimo dritto dal centro dell’azzurra.