Oasport.it - LIVE Paolini-Garcia, WTA Doha 2025 in DIRETTA: primo turno con tante insidie per la n.4 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ERRANI/-EIKERI/NICULESCU (3° MATCH DALLE 12.00)Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di secondodel WTA 1000 ditra Jasminee la francese Caroline. Nono confronto diretto tra le due giocatrici, con la transalpina che guida per 5-3 ma che è uscita vincitrice una sola volta nelle ultime 4 occasioni. La vincente della sfida troverà al terzouna tra la lettone Jelena Ostapenko e la russa Ludmila Samsonova., ventottenne di Castelnuovo Garfagnana, dopo aver rappresentato l’Italia nella United Cup che ha aperto ilsi è fermata al terzodegli Australian Open. La toscana, finalista al Roland Garros ed in quel di Wimbledon, oro Olimpico a Parigi in coppia con l’amica e collega Sara Errani nel 2024, è chiamata all’annata della conferma.