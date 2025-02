Oasport.it - LIVE Paolini-Garcia 6-3, WTA Doha 2025 in DIRETTA: l’azzurra si aggiudica il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ERRANI/-EIKERI/NICULESCU (3° MATCH DALLE 12.00)1-0 Game. E’ lunga la risposta di dritto di, che torna ora alla battuta.40-15 Pessimo rovescio in back della transalpina.40-0 Servizio e dritto a segno per la francese.30-0 Servizio vincente.15-0 Scappa via la risposta di dritto di.SECONDO SET6-3SET! Sulla riga il dritto in uscita dal servizio della toscana! Termina qui ilparziale.40-30 Stavolta è vincente il dritto inside in di.40-15 DUE SET POINT! Fioccano gli errori di dritto della francese.30-15strappa il movimento della risposta di dritto.15-15 Non passa il rovescio in back difensivo di Jasmine.15-0 Splendido dritto lungolinea vincente del