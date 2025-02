Oasport.it - LIVE Paolini/Errani-Eikeri/Niculescu, WTA Doha 2025 in DIRETTA: tornano le campionesse olimpiche

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e ben ritrovati con ladel match di doppio di primo turno tra Sarae Jasmine(NOR-ROU), valido per il primo turno di doppio femminile del WTA 1000 diin campo lee lo fanno in un WTA 1000, loro che hanno reso noto già nella passata stagione le intenzioni per il: giocare solo gli Slam e i tornei importanti, come questo. Agli Australian Open la nostra coppia principale è stata eliminata al 3° turno da Andreeva/Shnaider, che avevano battuto in occasione della finale olimpica. Le prime rivali sono una coppia esperta, composta dalla norvegesee dall’ex buona singolarista: romena.Molti degli appassionati del Tempio dello sport ricorderanno, giocatrice “senza dritto”.