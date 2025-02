Oasport.it - LIVE Paolini/Errani-Eikeri/Niculescu, WTA Doha 2025 in DIRETTA: giocatrici in campo tra pochi minuti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:25 Traquindi inle. Esordio molto insidioso percontro una specialista del doppio comee una solida colpitrice come.LADI-GARCIA DALLE 12.0015:22 Ostapenko chiude 7-6, 7-5 contro Samsonova. Trainle azzurre!14:15 Sono al tie-break Ostapenko e Samsonova, è ragionevole pensare chesiano indopo la conclusione di questo match.Buongiorno amici di OA Sport e ben ritrovati con ladel match di doppio di primo turno tra Sarae Jasmine(NOR-ROU), valido per il primo turno di doppio femminile del WTA 1000 di.Tornano inle campionesse olimpiche e lo fanno in un WTA 1000, loro che hanno reso noto già nella passata stagione le intenzioni per il: giocare solo gli Slam e i tornei importanti, come questo.