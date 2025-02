Oasport.it - LIVE Paolini/Errani-Eikeri/Niculescu 6-3, 6-2, WTA Doha 2025 in DIRETTA: partita vinta nettamente ma non senza sudare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:02 Un’ora e venti minuti di gioco per le azzurre necessarie a qualificarsi per i quarti di finale del WTA 1000 di, che giocheranno nella giornata di giovedì 13 febbraio contro chi uscirà tra Panova/Strollar e Muhammad/Schuurs.17:01b.6-3, 6-2! 40-40 Prima il passante di dritto, poi il dritto in mezzo di! Punto decisivo: match point.30-40 Prima vincente sulla riga.15-40 In rete il rovescio in contenimento di.15-30 Passa in due tempi di dritto la norvegese.15-15 Lunga la volèe di dritto di.0-15 Stecca di dritto in palleggio.5-2 Approccio in chop dinon chiude lo smash e parte uno scambio molto bello e movimentato: risolto dal lob di rovescio della n.4 del mondo di singolare!30-40 Non risponde di dritto