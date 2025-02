Oasport.it - LIVE Paolini/Errani-Eikeri/Niculescu 6-3, 3-2, WTA Doha 2025 in DIRETTA: c’è un break per le azzurre, ma si appresta al servizio la romagnola

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Prima vincente.30-30 Errore di volo, rarissimo, di.15-30 Lungo il lob di.0-30 Suicidio tattico diche si sposta di dritto e apre il mare al rovescio di. Poi la Grande chiusura di!0-15 Risposta molto profonda dicon il dritto! C’è da brekkare ancora per mettersi al sicuro!3-1 Al terzo tentativo chiudea rete, game di indicibile importanza!40-40 Chiude al volo.30-40 Intervento vincente di.30-30 Risposta in rete di dritto, in chop, della romena.15-30 Chiude al volo.15-15 Clamoroso smash lisciato dalla romena.0-15 Passante in mezzo dia dare il primo punto alle rivali.2-1 Otteniamo ilgrazie alla risposta vincente di dritto di, che ora servirà!30-40 Lob corto di dritto di, altra pallata presa da Sara.