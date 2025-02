Oasport.it - LIVE Paolini/Errani-Eikeri/Niculescu 4-3, WTA Doha 2025 in DIRETTA: azzurre avanti ‘on serve’ nel 1° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Non supera la rete il dritto difensivo di. Punto decisivo.40-30 Servizio e comoda chiusura.30-30 Rimane in campo il passante mal giudicato dadidi dritto.30-15 Gran risposta lungoriga di dritto di Jasmine.30-0chiude al volo al sesto tentativo. Lepotevano arrangiare un lob o un passante un po’ più corposo in varie circostanze nel punto.15-0 Prima vincente.4-3 Scambio rocambolesco.tira addosso ae risolve. Teniamo il turno di servizio più delicato!40-30 Largo il lob di rovescio di.40-15 Servizio vincente, non risponde di rovescio. Grave errore anche della romena.30-15 Come non detto, comoda chiusura di volo lunga. Il servizio diera stato al corpo e ottimale.