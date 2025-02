Oasport.it - LIVE Nardi-Altmaier, ATP Marsiglia 2025 in DIRETTA: inizia il match!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Lungo il rovescio difensivo.0-15 Grande rovescio lungoriga di, lo abbiamo detto: dal lato sinistro sa fare tutto.11:37 Lucain battuta.11:33 I giocatori stanno provando le battute, tre minuti e si comincerà!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeldi primo turno dell’ATP 250 ditra il pesarese Lucae il tedesco Daniel. L’azzurro fa il suo esordio nel torneo francese e nel mese di febbraio, dopo aver giocato il challenger di Koblenz.Dopo gli Australian Open, in cui l’azzurro aveva tenuto molto bene per 3 ore di gioco contro il canadese Gabriel Diallo prima di cedere comodamente quarto e quinto parziale,è andato in Germania a giocare un torneo Challenger. L’obiettivo era quello di mettere punti, minuti in campo e partita in cascina prima dello swing sul cemento di febbraio e marzo in cui difende tanti punti.