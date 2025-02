Oasport.it - LIVE Nardi-Altmaier 2-6, 2-6, ATP Marsiglia 2025 in DIRETTA: azzurro ancora deludente

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:00b.6-2, 6-2! Chiude una partita senza storia il tedesco.40-0 Un’altra.30-0 Prima vincente.15-0 Approccio slice di indicibile pigrizia e sufficienza dell’.2-5 Missione compiuta. Serve per il match.40-15 Due palle per allungare la partita.30-15 In rete anche il rovescio.15-15 Lungo il dritto difensivo di.0-15 In rete malamente il dritto di.1-5 Kick e dritto a chiudere.A-40 Servizio slice, rovescio di là e dritto anomalo.40-40 Scentra completamente il rovescio, sullo slice difensivo del tedesco.30-40 Non risponde sulla seconda di dritto.15-40 Doppio fallo (1°).15-30 Serve&volley a segno.0-30 Risposta di rovescio in cross die punto.0-15 In rete il dritto in palleggio di