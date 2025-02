Oasport.it - LIVE Nardi-Altmaier 2-6, 1-4, ATP Marsiglia 2025 in DIRETTA: il tedesco ottiene un altro break e chiude formalmente la pratica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-4 Mamma mia, orribile errore dopo il servizio di: si consegna. Dueper.40-A Gran risposta in cross di dritto del, a stanare il serve&volley di.40-40 Lungo il dritto in recupero di.40-A Largo il rovescio di Luca, ennesimo gratuito. Ci risiamo, palla perrla. Vediamo come se la gioca.40-40 Affossa il dritto.A-40 Servizio dritto e smash.40-40 Risposta molto carica di dritto di.40-30 Seconda slice e dritto di là.30-30 Fuori il dritto in palleggio di Luca.30-15 Servizio e dritto.15-15 Sbaglia di rovescio in difesa.15-0 Servizio e dritto.1-3 Si salvanonostante il tentativo di rientrare concreto di.A-40 Ace (10°).40-40 Prima vincente perentoria.