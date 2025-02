Oasport.it - LIVE Nardi-Altmaier 1-4, ATP Marsiglia 2025 in DIRETTA: finalmente l’azzurro si sblocca

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Servizio vincente.15-0 Che meraviglia il tocco di rovescio sottorete di. Palla che muore dopo il rimbalzo.1-4 Con la prima si.A-40 Non risponde di dritto.40-40 Prende la riga con il recupero, allunga il game.30-40 Meraviglia! Favoloso passantino stretto di polso di rovescio del tedesco, che da quel lato tutto può.30-30 Lungo il dritto carico di.15-30 Stavolta non sbaglia, raccoglie la stecca di rovescio del tedesco.0-30 Si limita a tenere un paio di dritti profondi, l’errore delarriva con il rovescio.0-15 Affossa in rete anche questo dritto da ottima posizione.0-4 Ace (5°). Beh, altra prima e altro punto per un tedesco molto in palla.40-30 Ace (4°), slice arquato.